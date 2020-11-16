В Раде назвали три варианта выхода из конституционного кризиса
Зеленский предложил заменить всех судей Конституционного суда
Законопроект Разумкова предлагает восстановить нормы е-декларирования
Совгиря и Вениславский предлагают увеличить минимально необходимое количество голосов судей КСУ для принятия решений
В Верховной Раде рассматривают три варианта выхода из конституционного кризиса в Украине.
Как пишет "РБК-Украина", президент Владимир Зеленский предложил заменить всех судей Конституционного суда и признать их решение от 27 октября юридически ничтожным. Этот вариант депутаты от "Слуги народа" публично называют "радикальным".
"Есть радикальный путь решения этого вопроса – это президентский законопроект. Лично я не сторонник такой идеи, считаю ее очень рискованной. Есть более либеральный способ. Вместе с Дмитрием Разумковым был наработан законопроект, восстанавливающий антикоррупционную инфраструктуру", – сказал нардеп Александр Качура.
Законопроект спикера Рады предлагает восстановить нормы е-декларирования, которые были отменены, в том числе уголовную ответственность за нарушения в декларациях.
В парламенте говорят, что после этого можно вместе с экспертами разработать необходимые корректировки в антикоррупционное законодательство, которые будут отвечать Конституции.
Заместитель председателя фракции СН Галина Янченко считает, что законопроект Разумкова, скорее всего, будет принят в первом чтении.
"По второму направлению сейчас в планах несколько моментов. Мы не будем списывать со счетов, что часть судей КС уйдет в отставку. Но также рассматриваем как один из основных сценариев доукомплектование вакантных должностей", – отметила она.
Третий вариант – это изменение процедуры работы Конституционного суда. В Раде уже зарегистрирован документ представителей парламента и президента в КСУ Ольги Совгири и Федора Вениславского, которые предлагают увеличить минимально необходимое количество голосов для принятия решений с 10 до 12 для Палаты КСУ, то есть до 2/3 от состава суда.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
НАПК закрыло доступ к электронным декларациям, однако распоряжением Кабмина, принятым по решению Совета национальной безопасности и обороны, доступ был восстановлен.
Также Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава Конституционного суда.
Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского якобы имеет признаки конституционного переворота. Кроме того, документ раскритиковали украинцы.