В Раде нардепов поймали на "кнопкодавстве". Видео

В Верховной Раде народных депутатов из "Батьківщини" застали за "кнопкодавством".

Об этом в Facebook сообщил фотограф Ян Доброносов. Он опубликовал видео, на котором нардеп Александра Кужель раскладывает персональные карточки отсутствующих парламентариев.

"На примере "Батьківщини"! Нужно сказать, что такое происходит в большинстве фракций. Только в первый день после инаугурации президента Владимира Зеленского выдавали каждому в руки. Депутат Кужель разложила карты практически всех депутатов от фракции, даже за лидера, которого с понедельника не видел в парламенте! А сегодня пятница, должно быть, придут не все", – написал он.

Также он выложил в сети фото, на котором видно, что Кужель единственная из фракции находится на рабочем месте.

Александра Кужель в ВР Ян Доброносов

Как сообщал OBOZREVATEL, лидера фракции "Батьківщина" Юлию Тимошенко заметили в международном аэропорту имени Давида Бен-Гуриона в Израиле. Бывший кандидат в президенты Украины прилетела в Тель-Авив.

Ранее Тимошенко заявила, что партия "Батьківщина" идет на парламентские выборы самостоятельно.

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