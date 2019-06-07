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В Раде нардепов поймали на "кнопкодавстве". Видео

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В Верховной Раде народных депутатов из "Батьківщини" застали за "кнопкодавством".

Об этом в Facebook сообщил фотограф Ян Доброносов. Он опубликовал видео, на котором нардеп Александра Кужель раскладывает персональные карточки отсутствующих парламентариев.

"На примере "Батьківщини"! Нужно сказать, что такое происходит в большинстве фракций. Только в первый день после инаугурации президента Владимира Зеленского выдавали каждому в руки. Депутат Кужель разложила карты практически всех депутатов от фракции, даже за лидера, которого с понедельника не видел в парламенте! А сегодня пятница, должно быть, придут не все", – написал он.

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Также он выложил в сети фото, на котором видно, что Кужель единственная из фракции находится на рабочем месте.

Александра Кужель в ВР

Александра Кужель в ВР

Ян Доброносов

Как сообщал OBOZREVATEL, лидера фракции "Батьківщина" Юлию Тимошенко заметили в международном аэропорту имени Давида Бен-Гуриона в Израиле. Бывший кандидат в президенты Украины прилетела в Тель-Авив.

Ранее Тимошенко заявила, что партия "Батьківщина" идет на парламентские выборы самостоятельно.

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Персоны
Александра КужельЮлия Тимошенко
Место
Украина
Теги
Верховна Рада УкраїниВО Батьківщинанардеп
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Маслов Олег
Маслов Олег
Меня бесит, что всем вообще все пофиг, что хотят, то и творят, управы на этих скотов нет... И на этих уродов из бюджета выделяются огромные деньги..
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