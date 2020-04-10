Из-за разногласий монобольшинство "Слуги народа" может провалить во втором чтении банковский закон, который является требованием МВФ, поэтому в Верховной Раде вскоре может появится новая коалиция.

Объединиться могут "СН, "Европейская солидарность" и "Голос". Такое предположение высказал политический эксперт Тарас Семенюк в эфире 24 канала.

"Выходом из ситуации с рекордными правками к закону могут быть досрочные перевыборы, но у Зеленского уже не будет монобольшинства. Несмотря на то, что его рейтинг до сих пор высок, это не означает, что такой же рейтинг будет во фракции "Слуга народа", – отметил он.

В Раде наметилась коалиция ТСН

По его словам, монобольшинства, как такового, в парламенте уже нет, поэтому и не хватает голосов, чтобы принять законопроект.

"Это будет как предохранитель и меньшее зло, чем перевыборы, особенно в такое сложное экономическое время для страны. Я думаю, могут объединиться "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Голос". Сейчас они синхронно голосуют за важные законопроекты", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пятый президент Петр Порошенко поставил ультиматум своему преемнику Владимиру Зеленскому: тот должен принять стратегическое решение о невозвращении ПриватБанка бизнесмену Игорю Коломойскому или же объявить дефолт.

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