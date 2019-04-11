В Раде начались переговоры о создании "коалиции Зеленского"

В Верховной Раде Украины уже начались переговоры относительно создания коалиции с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

Причем созданное внефракционным нардепом Виталием Куприем межфракционное объединение "За следующего президента Украины Зеленского В. А. к переговорному процессу отношения не имеет, пишет РБК-Украина.

Такое убеждение высказал нардеп от БПП Александр Черненко, отметив, что объединение, в составе которого пока один Куприй, создавалось без ведома кандидата.

Новости Организатором митинга под офисом Зеленского оказался депутат от БПП

"Я считаю, что Куприй побежал впереди паровоза, чтобы застолбить эту тему за собой. Думаю, что это даже не согласовано с Зеленским", – объяснил Черненко.

Владимир Зеленский eadaily.com

Впрочем, связь с Куприем в интервью опроверг и руководитель предвыборного штаба Зеленского Иван Баканов.

"Переговоров с господином Куприем мы точно не ведем. Думаю, да (это его личная инициатива. – Ред.). Может, он еще с кем-то в Раде общался", – объяснил Баканов.

Сторонники Зеленского, по предварительной информации, нашлись не только среди внефракционных депутатов, а и в БПП и "Народном фронте". Однако официально, кроме Куприя, о членстве в "коалиции Зеленского" никто не заявлял.

"В НФ против Зеленского жестко настроена лишь внутрипартийная группа Андрея Парубия, а группа Александра Турчинова, как и он сам, пока заняла нейтральную позицию", – пояснили журналисты.

Как писал OBOZREVATEL, Антон Геращенко заявил, что в случае победы Владимира Зеленского, Вооруженные силы Украины будут обязаны сохранить верность присяге и подчиниться приказам нового верховного главнокомандующего. Всем несогласным он пригрозил трибуналом.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram