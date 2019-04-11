В Раде начались переговоры о создании "коалиции Зеленского"

В Верховной Раде Украины уже начались переговоры относительно создания коалиции с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.
Причем созданное внефракционным нардепом Виталием Куприем межфракционное объединение "За следующего президента Украины Зеленского В. А. к переговорному процессу отношения не имеет, пишет РБК-Украина.
Такое убеждение высказал нардеп от БПП Александр Черненко, отметив, что объединение, в составе которого пока один Куприй, создавалось без ведома кандидата.
"Я считаю, что Куприй побежал впереди паровоза, чтобы застолбить эту тему за собой. Думаю, что это даже не согласовано с Зеленским", – объяснил Черненко.
Владимир Зеленский
eadaily.com
Впрочем, связь с Куприем в интервью опроверг и руководитель предвыборного штаба Зеленского Иван Баканов.
"Переговоров с господином Куприем мы точно не ведем. Думаю, да (это его личная инициатива. – Ред.). Может, он еще с кем-то в Раде общался", – объяснил Баканов.
Сторонники Зеленского, по предварительной информации, нашлись не только среди внефракционных депутатов, а и в БПП и "Народном фронте". Однако официально, кроме Куприя, о членстве в "коалиции Зеленского" никто не заявлял.
"В НФ против Зеленского жестко настроена лишь внутрипартийная группа Андрея Парубия, а группа Александра Турчинова, как и он сам, пока заняла нейтральную позицию", – пояснили журналисты.
Как писал OBOZREVATEL, Антон Геращенко заявил, что в случае победы Владимира Зеленского, Вооруженные силы Украины будут обязаны сохранить верность присяге и подчиниться приказам нового верховного главнокомандующего. Всем несогласным он пригрозил трибуналом.
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