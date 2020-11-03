В Раде озвучили требование о роспуске КСУ: начат сбор подписей
В Верховной Раде Украины начали собирать подписи народных депутатов под обращением к судьям Конституционного суда. В нем их просят уйти в отставку.
Фото документа обнародовал на своей странице в Facebook парламентарий Гео Лерос. "Слуги народа" начали собирать подписи, под обращением к КСУ. Интересно, это команда из ОПУ?" – написал он.
"Народные депутаты, подписавшие это заявление, призывают КСУ принять все необходимые меры по восстановлению действенности своего функционирования с учетом выбранного Украинским государством европейского и евроатлантического курса. Призываем судей, которые поддержали решение КСУ №13-р/2020 от 27 октября, сложить с себя полномочия по собственному желанию или же подать в отставку безотлагательно!" – говорится в зверренни.
Под документом стоят подписи не только членов "Слуги народа" (например, его поддержали Андрей Иванчук от "Довіри" и Ярослав Железняк от "Голоса").
Так, Железняк на своем Telegram-канале "Железный нардеп" также раскрыл детали сбора подписей, отметив, что это якобы должно сработать.
"Подписал обращение на судей КС с призывом уйти в добровольную отставку. Думаю, будет больше 300 депутатов-подписантов. А еще говорят, что обращение возымеет должный эффект. Но закон про увеличение кворума КС тоже подписали", – рассказал нардеп.
Во время пленарного заседания 3 ноября нардепы-подписанты обращения во главе с представителем "Слуги народа" Александром Бакумовым зачитали документ с трибуны Верховной Рады.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине назрел скандал из-за того, что Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.
НАПК после этого закрыло доступ к электронным декларациям, однако распоряжением Кабмина, принятым по решению СНБО, доступ был восстановлен.
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава Конституционного суда.
Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского якобы имеет признаки конституционного переворота.
Представитель Совета Европы и глава Венецианской комиссии раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского.
Они предупредили, что это будет нарушением Основного Закона и призывали рассмотреть другие варианты разрешения кризиса. Кроме того, документ раскритиковали украинцы.
В свою очередь представитель президента в КСУ Федор Вениславский назвал проект закона единственным возможным вариантом выхода из кризиса после решения Конституционного суда.