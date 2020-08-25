В Раде начали рассматривать письмо Кравчука о местных выборах на Донбассе

Борис Бондарь Политика 17:12, 25.08.2020 Обновлено: 17:12, 25.08.2020

В Верховной Раде начали рассматривать письмо главы украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук по изменению постановления о местных выборах на Донбассе, но нардепы врядли поддержат ультиматум России.

Об этом 25 августа сообщил на брифинге глава Верховной рады Дмитрий Разумков и народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура в Telegram-канале. Разумков подтвердил, что обращение поступило в парламент.

"Это не постановление, но по состоянию на конец прошлой недели оно (обращение – Ред.) поступило, оно было расписано на комитет. Насколько мне известно, заседания комитета, где оно будет рассматриваться не было", – отметил спикер ВР.

По его словам, Верховная рада не поддержит ультиматум России.

"Я являюсь сторонником того, чтобы выборы происходили, но мы должны исходить из того, возможно ли обеспечить условия", – уточнил Разумков.

Качура в Telegram написал, что 25 августа профильный комитет Рады начал рассмотрение обращения Кравчука.

"Сегодня на заседании профильного комитета начали процесс рассмотрения обращения руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука по поводу изменений в постановлении о местных выборах. Завтра в 11:00 проведём внеочередное заседание комитета, на которое пригласим Леонида Макаровича, а также руководителей профильных комитетов", – уточнил народный депутат.

Рада начала рассмотрение письма Кравчука о выборах на Донбассе
(Telegram-канал Правда Качуры)
Обращение Кравчука к Верховной Раде
(Telegram-канал Правда Качуры)

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

  • Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук пообещал, что попросит Верховную Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает Минские соглашения, если переговоры советников "нормандской встречи" будут разблокированы.

  • На встрече представителей Трехсторонней контактной группы, которая прошла в формате видеоконференции 18-19 августа, Россия заблокировала достижениядоговоренностей с Украиной.

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