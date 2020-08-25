В Раде начали рассматривать письмо Кравчука о местных выборах на Донбассе

В Верховной Раде начали рассматривать письмо главы украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук по изменению постановления о местных выборах на Донбассе, но нардепы врядли поддержат ультиматум России.

Об этом 25 августа сообщил на брифинге глава Верховной рады Дмитрий Разумков и народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура в Telegram-канале. Разумков подтвердил, что обращение поступило в парламент.

"Это не постановление, но по состоянию на конец прошлой недели оно (обращение – Ред.) поступило, оно было расписано на комитет. Насколько мне известно, заседания комитета, где оно будет рассматриваться не было", – отметил спикер ВР.

По его словам, Верховная рада не поддержит ультиматум России.

"Я являюсь сторонником того, чтобы выборы происходили, но мы должны исходить из того, возможно ли обеспечить условия", – уточнил Разумков.

Качура в Telegram написал, что 25 августа профильный комитет Рады начал рассмотрение обращения Кравчука.

"Сегодня на заседании профильного комитета начали процесс рассмотрения обращения руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука по поводу изменений в постановлении о местных выборах. Завтра в 11:00 проведём внеочередное заседание комитета, на которое пригласим Леонида Макаровича, а также руководителей профильных комитетов", – уточнил народный депутат.

Рада начала рассмотрение письма Кравчука о выборах на Донбассе (Telegram-канал Правда Качуры)

Обращение Кравчука к Верховной Раде (Telegram-канал Правда Качуры)

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