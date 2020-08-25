В Раде начали рассматривать письмо Кравчука о местных выборах на Донбассе

Глава ВР Дмитрий Разумков рассказал об обращении Кравчука о местных выборах на Донбассе.

В Верховной Раде начали рассматривать письмо главы украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук по изменению постановления о местных выборах на Донбассе, но нардепы врядли поддержат ультиматум России.

Об этом 25 августа сообщил на брифинге глава Верховной рады Дмитрий Разумков и народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура в Telegram-канале. Разумков подтвердил, что обращение поступило в парламент.

"Это не постановление, но по состоянию на конец прошлой недели оно (обращение – Ред.) поступило, оно было расписано на комитет. Насколько мне известно, заседания комитета, где оно будет рассматриваться не было", – отметил спикер ВР.

По его словам, Верховная рада не поддержит ультиматум России.

"Я являюсь сторонником того, чтобы выборы происходили, но мы должны исходить из того, возможно ли обеспечить условия", – уточнил Разумков.

Качура в Telegram написал, что 25 августа профильный комитет Рады начал рассмотрение обращения Кравчука.

"Сегодня на заседании профильного комитета начали процесс рассмотрения обращения руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука по поводу изменений в постановлении о местных выборах. Завтра в 11:00 проведём внеочередное заседание комитета, на которое пригласим Леонида Макаровича, а также руководителей профильных комитетов", – уточнил народный депутат.

Рада начала рассмотрение письма Кравчука о выборах на Донбассе (Telegram-канал Правда Качуры)

Обращение Кравчука к Верховной Раде (Telegram-канал Правда Качуры)

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук пообещал, что попросит Верховную Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает Минские соглашения, если переговоры советников "нормандской встречи" будут разблокированы.

На встрече представителей Трехсторонней контактной группы, которая прошла в формате видеоконференции 18-19 августа, Россия заблокировала достижениядоговоренностей с Украиной.

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