В Раде коронавирусом заразился еще один нардеп: СМИ нашло "доказательство"

Еще один из депутатов Верховной Рады Украины якобы заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Об этом в неофициальном чате фракции "Слуга народа" написал пользователь под ником "Ткаченко Алексан 1+1". Как отмечает "Страна", вероятно, имеется в виду экс-гендиректор "1+1", нардеп Александр Ткаченко.

"Коллеги, у одного из депутатов Рады обнаружен коронавирус. Из задних рядов. Носите маски и берегите себя", – указано в сообщении.

Подчеркивается, что уточнение "из задних рядов" говорит о том, что указанный народный депутат, у которого заподозрили коронавирус, точно не является членом фракции "Слуга народа". Ведь известно, что она занимает передние ряды в Раде.

Скриншот сообщения strana.ua

В СМИ также добавили, что, по предварительной информации, COVID-19 "обнаружили у депутата-мажоритарщика от "Батьківщини" Олега Мейдича". Об этом же вскоре написал в своем Telegram-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Скриншот t.me/stranaua/4879

Скриншот t.me/oleksiihoncharenko/2010

Олег Мейдич "Батьківщина"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на сегодня ни среди нардепов, ни среди работников аппарата Рады нет больных коронавирусом.