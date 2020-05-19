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19 мая • обновлено в 22:56
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В Раде коронавирусом заразился еще один нардеп: СМИ нашло "доказательство"

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Еще один из депутатов Верховной Рады Украины якобы заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Об этом в неофициальном чате фракции "Слуга народа" написал пользователь под ником "Ткаченко Алексан 1+1". Как отмечает "Страна", вероятно, имеется в виду экс-гендиректор "1+1", нардеп Александр Ткаченко.

"Коллеги, у одного из депутатов Рады обнаружен коронавирус. Из задних рядов. Носите маски и берегите себя", – указано в сообщении.

В Раде коронавирусом заразился еще один нардеп: СМИ нашло "доказательство"

Подчеркивается, что уточнение "из задних рядов" говорит о том, что указанный народный депутат, у которого заподозрили коронавирус, точно не является членом фракции "Слуга народа". Ведь известно, что она занимает передние ряды в Раде.

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения

strana.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на сегодня ни среди нардепов, ни среди работников аппарата Рады нет больных коронавирусом.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
депутат Верховная Рада Украины
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