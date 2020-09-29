В Раде хотят урегулировать "удаленку" и прогулы заседаний: главные решения за 29 сентября

Во вторник, 29 сентября, Верховная Рада Украины собралась на очередное пленарное заседание, чтобы урегулировать режим дистанционной работы и рассмотреть перечень уважительных причин прогулов нардепов.

Всего в повестку дня включено почти 30 вопросов, которые опубликованы на сайте парламента.

Отметим, что одним из главных вопросов был законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (относительно реализации положений статьи 11 Закона Украины "О рынке природного газа") №4119, который сняли с повестки дня.

Поясним, что данный документ предусматривает механизм погашения налоговых долгов "Укрнафты" на 30,35 млрд грн, выплату бюджетной компенсации для "Нафтогаза" на 32,2 млрд грн за выполнение спецобязательств по продаже газа по нерыночным тарифам для нужд населения.

Также в тексте проекта предусмотрено финансирование инфраструктурных проектов на 10,3 млрд грн.

Кроме того нардепы сняли с повестки законопроект № 4117 об особенностях проведения выборов во время карантина. Этим законом Рада намерена изменить избирательный кодекс из-за коронавируса (COVID-19).

Из нововведений указано то, что предвыборная агитация проводится с учетом ограничительных противоэпидемических мероприятий. Нормой закона будет запрещено пребывание лиц во время карантина в помещениях для голосования и помещениях избирательных комиссий. Также члены избирательной комиссии в день голосования должны использовать средства защиты: защитный щиток или очки, перчатки.

Далее на рассмотрении идут – проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы" №4051 –в предложенном законе говорится, что работодатель должен оповестить сотрудника о переходе на дистанционную или надомную форму работы за два месяца. При этом работодатель обязан обеспечить точный учет отработанного времени и эффективный контроль за рациональным использованием рабочего времени.

Отмечается, что даже на удаленной работе сотрудник должен не только знать свои обязанности и права, но и быть частью жизни коллектива, соблюдая все корпоративные стандарты и получая правильную мотивацию.

Также на заседании политики рассмотрят законопроект №3642 относительно оснований отсутствия народных депутатов Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины и заседаниях комитетов ВР.

Согласно пояснительной записке, принятие этого закона укажет перечень уважительных причин отсутствия народного депутата на пленарном заседании ВР, а также на заседании парламентского комитета, в состав которого он входит.

На повестку дня еще вынесен проект Постановления о Заявлении Верховной Рады Украины о непризнании легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины – в АР Крым и Севастополе №4109.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верховная Рада приняла законопроект, который позволит представителям малого и среднего бизнеса получать кредиты под государственные гарантии.