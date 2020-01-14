В Раде готовят громкое заявление по катастрофе Boeing: обнародован документ

Во вторник, 14 января, народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко внес в Верховную Раду постановление о согласовании официального заявления парламента касательно трагедии со сбитым в Иране самолетом Boeing 737.

Текст документа, который должен представить комитет по международным делам, был обнародован на сайте (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В заявлении выражаются соболезнования семьям всех погибших в авиакатастрофе. Также Верховная Рада в случае согласования выдвинет ряд требования по делу.

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В Раде сделают заявление по катастрофе Boeing

Так, парламент ожидает официальных извинений Исламской Республики Иран за ракетный удар по украинскому самолету и гибель его экипажа и пассажиров, а также призывает Исламскую Республику Иран признать свою полную ответственность.

"Верховная Рада Украины настаивает на необходимости проведения прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств этой трагедии и призывает руководство Исламской Республики Иран к открытому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями, а также предоставлению любого возможен содействия их работе", – сказано в заявлении.

В Раде сделают заявление по катастрофе Boeing lb.ua

В Раде сделают заявление по катастрофе Boeing lb.ua

В Раде сделают заявление по катастрофе Boeing lb.ua

В Раде сделают заявление по катастрофе Boeing lb.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский пообещал в своем обращении, что все виновные будут наказаны, а семьи погибших получат компенсации.

Правительство в свою очередь выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 000 гривен помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенции.

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