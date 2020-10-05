В Раде COVID-19 заболели более 60 человек: СМИ сообщили о смерти сотрудницы парламента

В Верховной Раде Украины коронавирус якобы подтвердили у 75 человек, одна инфицированная – сотрудница секретариата Совета – умерла.

Такие данные по состоянию на 5 октября приводятся в материале ZN.UA. Издание ссылается на источники в аппарате парламента, официально цифры не подтверждены.

По данным журналистов, COVID-19 заразились 49 народных депутатов и 26 сотрудников аппарата парламента.

В то же время "Укринформ", ссылаясь на ответ пресс-службы парламента, сообщил, что в Раде заболели 63 человека (46 народных избранников и 17 работников аппарата). Из них в 27 COVID-19 подтвердили в сентябре.

Напомним, 4 октября внефракционный народный депутат Украины Максим Ефимов сообщил, что заболел коронавирусом.

За прошедшую неделю COVID-19 заразилось много других политиков. Среди них лидер политической партии "За майбутнє" Игорь Палица, лидер партии "Слуга народа" и первый заместитель фракции Александр Корниенко, глава партии "Голос" Кира Рудик, нардеп от "Слуги народа" и чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк, нардеп Яна Зинкевич, нардеп от "Слуги народа" Артем Культенко.

Как писал OBOZREVATEL ранее: