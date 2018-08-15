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В президентском рейтинге лидируют Тимошенко, Гриценко, Ляшко и Бойко разделили 3 место - социолог

22.8т

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в президентской гонке – если бы выборы Президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то нее отдали бы свой голос 20,3% тех, кто собирается прийти на избирательные участки и определился с кандидатом.

Такие данные содержатся в результатах опроса "Электоральные настроения и социально-экономические проблемы разных групп населения Украины: лето 2018", который провели в июле "Украинский институт социальных исследований им. А.Яременко" и центр "Социальный мониторинг".

Второе место, согласно опросу, занимает лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко – за него проголосовали бы 14,8% определившихся избирателей.

Третье место разделяют один из лидеров партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко с уровнем поддержки в 12,3% и 10,2% соответственно.

На четвертом месте рейтинга оказались действующий Президент Украины Петр Порошенко (8,3%) и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович (8%).

Как отметила глава правления "Украинского института социальных исследований им. А.Яременко" Ольга Балакирева, все лидеры президентской гонки, за исключением Олега Ляшко, имеют четко выраженную поддержку в отдельных регионах Украины. К примеру, избиратели Юлии Тимошенко и Анатолия Гриценко живут преимущественно на Западе, Севере и в Центре страны. А Юрий Бойко имеет наибольшую поддержку на Востоке и Юге Украины.

"То есть они определенным образом раскалывают на сегодняшний день украинское общество", – считает социолог.

В свою очередь, только Олег Ляшко имеет сравнительно одинаковый уровень поддержки как на Западе, так и на Востоке страны. "Если мы посмотрим на Олега Ляшко, – уточнила Ольга Балакирева, – то тут наблюдается интересный феномен. Это тот политик, который, разделяя третье место, определенным образом объединяет регионы. У него нет провалов в отдельных регионах. На Востоке у него достаточно высокий рейтинг, на Севере – второй, в Центре и на Юге – третий. То есть у него стабильный показатель по разным регионам, и это создает феномен Ляшка".

Данные опроса также показывают, что рейтинги партий в Украине традиционно сопоставимы с рейтингами их лидеров. Если бы парламентские выборы состоялись в Украине в ближайшее время, за ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко готовы были бы проголосовать 18,4% респондентов, которые намерены принимать участие в голосовании.

Второе место заняла бы партия "Оппозиционный блок" Юрия Бойко с электоральной поддержкой в 14%, на третьем месте оказалась бы партия "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко (13%). Далее идут "Радикальная партия" Олега Ляшко – за нее готовы отдать свой голос 9,9%, партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (9,3%), партия "За життя" Вадима Рабиновича (6,6%).

Ольга Балакирева подчеркнула, что, учитывая статистическую погрешность, политические силы, претендующие на места в первой пятерке, могут менять со временем свои позиции.

Опросы общественного мнения, проведения 17-27 июля 2018 совместно Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко.

Опрос охватил всю территорию страны (исключая временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, АР Крым). Выборочная совокупность репрезентативна по возрасту (население от 18 лет и старше), полу, типу населенного пункта и регионом. Всего опрошено 2186 респондентов.

Стандартные отклонения при достоверных 95 процентах не превышают 2,13%. Уровень достижения респондентов составляет 61%. Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту жительства респондента "с глазу на глаз".Опросы общественного мнения, проведения 17-27 июля 2018 совместно Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко.

Опрос охватил всю территорию страны (исключая временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, АР Крым). Выборочная совокупность репрезентативна по возрасту (население от 18 лет и старше), полу, типу населенного пункта и регионом. Всего опрошено 2186 респондентов.

Стандартные отклонения при достоверных 95 процентах не превышают 2,13%. Уровень достижения респондентов составляет 61%. Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту жительства респондента "с глазу на глаз".

Читайте все новости по теме "Выборы президента Украины 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Выборы президента Украины 2019
Персоны
Юлия ТимошенкоАнатолий ГриценкоОлег Ляшко
Место
Украина
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