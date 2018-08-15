В президентском рейтинге лидируют Тимошенко, Гриценко, Ляшко и Бойко разделили 3 место - социолог

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в президентской гонке – если бы выборы Президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то нее отдали бы свой голос 20,3% тех, кто собирается прийти на избирательные участки и определился с кандидатом.

Такие данные содержатся в результатах опроса "Электоральные настроения и социально-экономические проблемы разных групп населения Украины: лето 2018", который провели в июле "Украинский институт социальных исследований им. А.Яременко" и центр "Социальный мониторинг".

Второе место, согласно опросу, занимает лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко – за него проголосовали бы 14,8% определившихся избирателей.

Третье место разделяют один из лидеров партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко с уровнем поддержки в 12,3% и 10,2% соответственно.

На четвертом месте рейтинга оказались действующий Президент Украины Петр Порошенко (8,3%) и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович (8%).

Как отметила глава правления "Украинского института социальных исследований им. А.Яременко" Ольга Балакирева, все лидеры президентской гонки, за исключением Олега Ляшко, имеют четко выраженную поддержку в отдельных регионах Украины. К примеру, избиратели Юлии Тимошенко и Анатолия Гриценко живут преимущественно на Западе, Севере и в Центре страны. А Юрий Бойко имеет наибольшую поддержку на Востоке и Юге Украины.

"То есть они определенным образом раскалывают на сегодняшний день украинское общество", – считает социолог.

В свою очередь, только Олег Ляшко имеет сравнительно одинаковый уровень поддержки как на Западе, так и на Востоке страны. "Если мы посмотрим на Олега Ляшко, – уточнила Ольга Балакирева, – то тут наблюдается интересный феномен. Это тот политик, который, разделяя третье место, определенным образом объединяет регионы. У него нет провалов в отдельных регионах. На Востоке у него достаточно высокий рейтинг, на Севере – второй, в Центре и на Юге – третий. То есть у него стабильный показатель по разным регионам, и это создает феномен Ляшка".

Данные опроса также показывают, что рейтинги партий в Украине традиционно сопоставимы с рейтингами их лидеров. Если бы парламентские выборы состоялись в Украине в ближайшее время, за ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко готовы были бы проголосовать 18,4% респондентов, которые намерены принимать участие в голосовании.

Второе место заняла бы партия "Оппозиционный блок" Юрия Бойко с электоральной поддержкой в 14%, на третьем месте оказалась бы партия "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко (13%). Далее идут "Радикальная партия" Олега Ляшко – за нее готовы отдать свой голос 9,9%, партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (9,3%), партия "За життя" Вадима Рабиновича (6,6%).

Ольга Балакирева подчеркнула, что, учитывая статистическую погрешность, политические силы, претендующие на места в первой пятерке, могут менять со временем свои позиции.

Опросы общественного мнения, проведения 17-27 июля 2018 совместно Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко.

Опрос охватил всю территорию страны (исключая временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, АР Крым). Выборочная совокупность репрезентативна по возрасту (население от 18 лет и старше), полу, типу населенного пункта и регионом. Всего опрошено 2186 респондентов.

Стандартные отклонения при достоверных 95 процентах не превышают 2,13%. Уровень достижения респондентов составляет 61%. Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту жительства респондента "с глазу на глаз".Опросы общественного мнения, проведения 17-27 июля 2018 совместно Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко.

Опрос охватил всю территорию страны (исключая временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, АР Крым). Выборочная совокупность репрезентативна по возрасту (население от 18 лет и старше), полу, типу населенного пункта и регионом. Всего опрошено 2186 респондентов.

Стандартные отклонения при достоверных 95 процентах не превышают 2,13%. Уровень достижения респондентов составляет 61%. Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту жительства респондента "с глазу на глаз".