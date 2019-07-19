В последние минуты: Вакарчук устроил лазерное шоу под Радой

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук в пятницу, 19 июля, устроил шоу у здания Верховной Рады Украины в Киеве.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, это произошло поздно вечером, за 30 минут до так называемого дня тишины перед парламентскими выборами 21 июля (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Святослав Вакарчук УНИАН

Отметим, на мероприятии присутствовал сам украинский музыкант. С помощью лазерной проекции на здание парламента "накладывались" разные изображения, что сопровождалось музыкой.

На просмотр шоу под Верховной Радой, как сообщает пресс-служба "Голоса", пришла вся команда политсилы вместе с посетителями финального концерта лидера партии на Контрактовой площади.

"Сейчас, пока еще не наступил день тишины, мы хотим, чтобы вся Украина нас услышала. Мы хотим, чтобы Верховная Рада изменилась", – сказал Вакарчук.

В сообщении пресс-службы также указывается, что на здании были показаны "устаревшие внутренние механизмы старой политики, их неизбежный упадок и переход к современной эффективной новой политике".

Ранее OBOZREVATEL писал о нарушениях избирательного права в Украине. Проблемы начались в первый же день парламентской предвыборной кампании 2019 года.

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