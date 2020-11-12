В Полтаве и Ужгороде во второй тур выборов мэра прошли "слуги"

В Полтаве и Ужгороде во второй тур выборов городского головы прошли кандидаты от партии "Слуга народа".

Как сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии, за пост главы города "слуги" поборются с действующими мэрами.

В Полтаве мэр города Александр Мамай (партия "За майбутнє") встретится во втором туре с Сергеем Иващенко ("Слуга народа"). По данным ЦИК, за Мамая проголосовали 20 856 избирателей (30,06%), за Иващенко – 12 290 (17,71%).

В Ужгороде во второй тур вышли действующий городской голова Богдан Андриив (самовыдвиженец) и "слуга" Виктор Щадей.

Выборы в Полтаве ЦИК

По данным ЦИК, за Андриива отдали голоса 9185 избирателей (25,4%), за Щадея – 6485 (17,93%).

Выборы в Ужгороде ЦИК

Второй тур выборов пройдет в воскресенье, 22 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября в Украине состоялись выборы мэров городов, глав поселковых и сельских советов, а также депутатов в местные органы власти всех уровней.