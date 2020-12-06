В полиции отчитались о нарушениях на выборах в Кривом Роге

Во время проведения второго тура выборов городского головы Кривого Рога в Днепропетровской области в полицию поступило 30 сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области. Все избирательные участки завершили свою работу своевременно.

По результатам рассмотрения обращений о нарушениях правоохранители составили 2 административных протокола и открыли 2 уголовных производства.

Правоохранители пообещали, что по фактам, указанным в остальных заявлениях, они проведут надлежащую проверку и примут соответствующие решения.

В сообщении отметили, что сотрудники полиции продолжат охрану общественного порядка на всех участках, пока члены избирательных комиссий полностью не подсчитают голоса.

В Кривом Роге во второй тур выборов вышли кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов, которого поддержал действующий мэр города Юрий Вилкул. По данным экзит-пола, побеждает Павлов.

Явка избирателей, по информации ЦИК, составила 35,14%.

Как писал OBOZREVATEL, в воскресенье, 6 декабря, в Украине прошел второй тур местных выборов-2020. Повторное голосование состоялось в родном городе президента Владимира Зеленского – Кривом Роге на Днепропетровщине.