"В первую же неделю": Порошенко дал украинцам обещание по Донбассу и Крыму

Президент Украины Петр Порошенко пообещал в случае его переизбрания на пост главы государства сразу же провести саммит нормандского формата с требованием к России вернуть оккупированные Крым и Донбасс.

Планом действий поделился он в в прямом эфире "Радио НВ", заверив, что РФ ответит за агрессию.

"Когда меня изберут, в первую неделю должен пройти саммит нормандского формата. Это в повестке дня этого саммита, в связи с тем, что Россия саботирует и блокирует любые вопросы любых переговоров по Украине, потому что Путин хочет, молится, ожидает того, чтобы выиграл кто-то, лишь би не Порошенко", – сказал президент.

twitter.com/poroshenko

twitter.com/poroshenko

Он также рассказал, какие именно вопросы будут обсуждаться на саммите.

"Вопрос первый, который должен быть решен немедленно: Россия не имеет оснований удерживать наших военнопленных. За это будет юридическая ответственность, которую понесет РФ", – отметил Порошенко.

"Вторая позиция: мы должны немедленно перейти к безопасностному компонента реализации Минских договоренностей. Это вынесения на заседание Совбеза ООН вопрос голубых касок", – пояснил он.

Третьим вопросом станет вывод из Украины военной техники и вооружений.

"Четвертая позиция: восстановление украинских политических сил. И, важнейший компонент – взятие под контроль российско-украинской границы", – добавил Порошенко.

Президент также отметил, что в международных судах открыто 11 дел против России из-за аннексии Крыма. Именно благодаря этому, подчеркнул он, продолжают действовать санкции, которые опустошают бюджет РФ.

Петр Порошенко espreso.tv

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что вопрос возвращения оккупированного Крыма станет его главным приоритетом в случае победы на выборах.

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