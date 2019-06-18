"Настал переломный момент": военный эксперт озвучил ключевую проблему по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский во время встреч с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель нарабатывает дорожную карту по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом рассказал в эфире ObozTV военный эксперт Олег Стариков. По его словам, в переговорах по Донбассу наступает переломный момент, от которого зависит выполнение Минских соглашений.

"Мы посмотрим сегодняшнюю встречу Зеленского с федеральным канцлером Ангелой Меркель и завтрашнее заседание трехсторонней контактной группы в Минске при участии второго президента Леонида Кучмы. Вчера в Париже и сегодня обговариваются те вопросы, которые Кучма вынесет для обсуждения", – отметил военный эксперт.

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По его словам, за пять лет предложения, которые выносились как украинской стороной, так и стороной РФ, которая представляла "Л/ДНР", были неприемлемы обеим сторонам.

"Поэтому сейчас решается, какой будет дорожная карта, которую объявил президент Зеленский. Это переломный момент – действительно ли будет выполнен первый пункт "Минска-2" (прекращение огня – ред.), и потом второй пункт – отведение войск, а потом уже идет гуманитарная составляющая. Или этого не будет", – пояснил Стариков.

По мнению эксперта, ключевой проблемой является отсутствие контроля за выполнением Минских соглашений.

"Была большая проблема, когда президент Порошенко подписывал "Минск-2" после дебальцевских событий. Дело в том, что те 13 пунктов, которые были подписаны, не включали систему контроля за выполнением. Вчера президент Макрон четко сказал – я соберу нормандский формат только тогда, когда будет ясно, как мы будем контролировать выполнение сторонами – Украиной и РФ", – отметил он.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский по результатам визита в Париж анонсировал переговоры лидеров стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция).

Ранее президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном о ситуации в Украине. Путин заявил о "приоритетности закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей".

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