В ПАСЕ приняли жесткое решение по России: что известно

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала против обсуждения на сессии темы о взносах Роccии в Совет Европы.

Соответствующее решение принято на заседании 24 июня в Страсбурге (Франция), сообщается на странице ПАСЕ в Twitter.

Также организация отвергла попытку перенести на другой день обсуждение проекта резолюции, предлагающей пригласить делегацию РФ на сессию в июне.

Кроме того, ПАСЕ выступила против обсуждения ситуации вокруг катастрофы МН17.

A request for an urgent debate on "Putting an end to Russian blackmail: request to the Committee of Ministers to hold the Russian Federation accountable for its non-payment of membership fees" has just been rejected by the Assembly.