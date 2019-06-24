В ПАСЕ приняли жесткое решение по России: что известно

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала против обсуждения на сессии темы о взносах Роccии в Совет Европы.

Соответствующее решение принято на заседании 24 июня в Страсбурге (Франция), сообщается на странице ПАСЕ в Twitter.

Также организация отвергла попытку перенести на другой день обсуждение проекта резолюции, предлагающей пригласить делегацию РФ на сессию в июне.

Кроме того, ПАСЕ выступила против обсуждения ситуации вокруг катастрофы МН17.

Заседание ПАСЕ 24 канал

A request for an urgent debate on "Putting an end to Russian blackmail: request to the Committee of Ministers to hold the Russian Federation accountable for its non-payment of membership fees" has just been rejected by the Assembly. — PACE (@PACE_News) 24 июня 2019 г.

Накануне руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, который создали в помощь родственникам жертв крушения Boeing-777 над Донбассом, попросило выдвинуть России ультиматум касательно возвращения в ПАСЕ.

Напомним, в апреля 2014 года ПАСЕ ввела санкции против РФ, лишив россиян права голоса. Поэтому российская делегация прекратила участие в работе ПАСЕ.

Кроме того, Россия прекратила платить взносы в бюджет организации. На сегодня чистый долг России перед Советом Европы составляет 66 млн евро, а до 30 июня страна должна внести оставшиеся две трети своего членского взноса, который для РФ составляет 22 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 мая комитет министров Совета Европы поддержал позицию, что все страны-члены, в том числе Россия, должны голосовать на выборах нового генсека в июне. Украина голосовала против этого решения и считает его позорным и спорным.

В свою очередь, глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил, что изменение регламента Совета Европы ради России приведет к подрыву доверия к организации и возможному кризису в ней.

3 июня регламентный комитет ПАСЕ одобрил резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций и поспособствовать возвращению России.

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