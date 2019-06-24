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В ПАСЕ приняли жесткое решение по России: что известно

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала против обсуждения на сессии темы о взносах Роccии в Совет Европы.

Соответствующее решение принято на заседании 24 июня в Страсбурге (Франция), сообщается на странице ПАСЕ в Twitter.

Также организация отвергла попытку перенести на другой день обсуждение проекта резолюции, предлагающей пригласить делегацию РФ на сессию в июне.

Кроме того, ПАСЕ выступила против обсуждения ситуации вокруг катастрофы МН17.

Заседание ПАСЕ

Заседание ПАСЕ

24 канал

Накануне руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, который создали в помощь родственникам жертв крушения Boeing-777 над Донбассом, попросило выдвинуть России ультиматум касательно возвращения в ПАСЕ.

Напомним, в апреля 2014 года ПАСЕ ввела санкции против РФ, лишив россиян права голоса. Поэтому российская делегация прекратила участие в работе ПАСЕ.

Кроме того, Россия прекратила платить взносы в бюджет организации. На сегодня чистый долг России перед Советом Европы составляет 66 млн евро, а до 30 июня страна должна внести оставшиеся две трети своего членского взноса, который для РФ составляет 22 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Франция
Тег
ПАСЕ
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Жартенко Анастасия
Жартенко Анастасия
Та ти шооооо............ А казали ж, і були впевненні..... Європа вже здалася........ Росія перемагла........... Росіяни, самі круті хлопці в світі........... І шо????? Знову обісралися?
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Питон Каа
Питон Каа
Вот и хорошо. Вот и ладно.
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3
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Питон Каа, ну да, вам не привыкать)))
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