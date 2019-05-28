В партии Зеленского заговорили о коалиции в Раде: с кем готовы дружить

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что партии "Слуга Народа" "однозначно хотелось бы взять на себя единоличную ответственность".

В противном случае эта политическая сила будет рассматривать предложения, которые соответствуют ее планам и программе. Такие высказывания прозвучали в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Так, по его словам, партия "Слуга народа" согласна создать коалицию с политическими силами, готовыми объединиться вокруг идей, а имена политиков им не важны.

Владимир Зеленский Кадр из сериала "Слуга народа"

"Для нас приоритет не в фамилиях, фракциях, партиях и подходах, потому что мы еще не знаем, кто будет в новом парламенте", – подчеркнул Стефанчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известно, что партию президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" возглавил его советник по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!