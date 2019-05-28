ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

В партии Зеленского заговорили о коалиции в Раде: с кем готовы дружить

3.6тЧитать материал на украинском

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что партии "Слуга Народа" "однозначно хотелось бы взять на себя единоличную ответственность".

В противном случае эта политическая сила будет рассматривать предложения, которые соответствуют ее планам и программе. Такие высказывания прозвучали в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Так, по его словам, партия "Слуга народа" согласна создать коалицию с политическими силами, готовыми объединиться вокруг идей, а имена политиков им не важны.

Новости
"Горячий привет" Зеленскому: Портников разгромил план референдума в Украине

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Кадр из сериала "Слуга народа"

"Для нас приоритет не в фамилиях, фракциях, партиях и подходах, потому что мы еще не знаем, кто будет в новом парламенте", – подчеркнул Стефанчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известно, что партию президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" возглавил его советник по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персоны
Владимир ЗеленскийРуслан Стефанчук
Место
Украина
Тег
"Слуга Народа"
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
21
23
Смешно
2
Интересно
5
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Попова Юля
Попова Юля
Cпаcибo всем тем, кто пoкaзал мнe этот чудo-cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁39zanb Пpocтo пpoйдя пpостой oпрoс полyчила пoчти полугoдoвую заpплатy)) Пользуйтecь, пoкa ecть возможнocть=)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения