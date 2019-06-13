В партии Тимошенко всплыл человек Януковича: что известно о кандидате

В партии Юлии Тимошенко "Батьківщина" на 15 месте в списках кандидатов в народные депутаты оказался экс-глава Львовской и Тернопольской ОГА времен президентства Виктора Януковича Михаил Цымбалюк.

Он поддерживал Партию регионов и не раз был замечен в громких скандалах, пишет "Страна".

Так, свою карьеру Цымбалюк начинал обычным гаишником, а потом получил должность главного автоинспектора Тернопольской области. В 2000 году возглавил регион.

Михаил Цымбалюк и Виктор Янукович Гордон

Отмечается, что главу ОГА не раз обвиняли в том, что он на президенстких выборах в 2004 году он делал все возможное для победы Януковича. В частности, по словам тогдашнего главы "Батькивщины" в Тернопольской области Василия Деревляного, Цымбалюк поручил всем своим подчиненным взять на голосование открепительные талоны для организации "каруселей".

В результате оппозиционные депутаты из БЮТ и "Нашей Украины" выразили недоверие председателю Тернопольской ОГА. После избрания Януковича президентом Украины в 2010 году, Цымбалюк вернулся на должность, а через несколько месяцев возглавил Львовскую область.

Михаил Цымбалюк TernopilTravel

По словам самого экс-губернатора, он был благодарен Партии регионов и полностью зависел от нее.

После ряда громких инцидентов (столкновения и стрельба на холме Славы в 2011 году и скандал с обращением Януковича на открытии "Арены Львов") Цымбалюка отправили в отставку.

Михаил Цымбалюк Гордон

Далее экс-глава ОГА стал ректором Львовского государственного университета внутренних дели, и, избежав люстрации, больше не светился в политике.

Однако, с 2015 года он возглавил львовскую областную организацию "Батьківщины", от которой будет баллотироваться на предстоящих парламентских выборах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВО "Батьківщина" представило список первых 50 кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных выборах 21 июля 2019 года.

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