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"Создадим сами": "Слуга народа" раскрыла планы на будущую коалицию

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Партия “Слуга народа” хочет сформировать коалицию в Верховной Раде самостоятельно, без участия других политических сил.

Об этом в рамках пресс-конференции рассказал руководитель избирательного штаба Александр Корниенко. Он ожидает, что им удастся занять в украинском парламенте более половины мест, 226 и больше.

"Мы планируем не обращаться за помощью ни к кому для формирования коалиции. У нас есть такая программа максимум — создать коалицию из одной политической силы", — подчеркнул Корниенко, отвечая на вопросы журналистов.

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При этом, с кем готова сотрудничать партия, если ей все же не удастся самостоятельно взять большинство, так и не уточнили.

Логотип партии

Логотип партии

ЛБ

Отметим, по данным социологического опроса международной компании BURI, партия "Слуга народа” получает (34,7%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (15,1%), "Батьківщина" Юлии Тимошенко (9,5%) и Блок Петра Порошенко "Солидарность" (8,9%).

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
Выборы 2019Верховная Рада Украины"Слуга Народа"
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