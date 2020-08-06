В парламент могут попасть четыре партии: опрос определил лидеров

Если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье в Верховную Раду попали бы четыре партии. Возглавляет рейтинг партия "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 5 августа. Так, "Слугу народа" готовы поддержать 25,9% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором.

Согласно опросу, среди тех украинцев, кто определился и придет на выборы, голоса распределились бы следующим образом:

"Слуга народа" – 25,9%

"Оппозиционная платформа – за жизнь" – 17,6%

"Европейская солидарность" – 15,7%

"Батьківщина" – 10,4%.

Остальные партии со значительным отрывом от этой четверки не дотягивают до проходного барьера.

Половина опрошенных, которые выбирали партии отметили, что вполне уверены в своем выборе, 38% – скорее уверены, 15% – не уверены, сказано в результатах.

Результаты опроса группы "Рейтинг"

Согласно исследованию, самое большое и быстрое падение демонстрирует партия Зеленского. При этом для остальных партий из группы лидеров социологи фиксируют постепенный рост. Отметим, опрос группы "Рейтинг", проведенный 21 июля, показал, что если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее время, за "Слугу народа" готовы проголосовать 27,9% тех, кто определился. Теперь же этот показатель снизился на 2%.

Так же увеличивается количество недовольных ситуацией в стране. Лишь каждый пятый украинец считает, что дела в Украине идут в правильном направлении.

Результаты опроса группы "Рейтинг"

Опрос проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.

Сроки проведения исследования: 5 августа 2020 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, за Владимира Зеленского на выборах президента готовы проголосовать только треть украинцев.