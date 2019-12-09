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9 декабря • обновлено в 16:20
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В Париж прибыл Зеленский: появилось видео

3.6т
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В Париж на встречу лидеров Украины, России, Франции и Германии в Нормандском формате прибыл украинский лидер Владимир Зеленский.

Вместе с президентом к Елисейскому дворцу прибыли глава ОП Андрей Богдан, министр иностранных дел Вадим Пристайко, советники президента Андрей Ермак и Кирилл Тимошенко.

Украинского лидера встретил президент Франции Эммануэль Макрон. Перед этим на переговоры приехала канцлер Германии Ангела Меркель. Позже прибыл президент РФ Владимир Путин.

Зеленский прибыл в Париж

Зеленский прибыл в Париж

Президент Украины перед встречей в "нормандском формате" проведет отдельные переговоры с президентом Франции и канцлером Германии.

По предварительному плану, в 19:45 лидеры стран-участниц "нормандского формата" пообщаются со СМИ.

После завершения "нормандской встречи" должен пройти двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Украинского лидера встретил президент Франции Эммануэль Макрон." Так это Макрон ему честь отдаёт?
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
А пианино привезли?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Петрушка приехала)
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2
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