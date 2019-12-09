В Париж прибыл Зеленский: появилось видео

В Париж на встречу лидеров Украины, России, Франции и Германии в Нормандском формате прибыл украинский лидер Владимир Зеленский.

Вместе с президентом к Елисейскому дворцу прибыли глава ОП Андрей Богдан, министр иностранных дел Вадим Пристайко, советники президента Андрей Ермак и Кирилл Тимошенко.

Украинского лидера встретил президент Франции Эммануэль Макрон. Перед этим на переговоры приехала канцлер Германии Ангела Меркель. Позже прибыл президент РФ Владимир Путин.

Зеленский прибыл в Париж

Президент Украины перед встречей в "нормандском формате" проведет отдельные переговоры с президентом Франции и канцлером Германии.

По предварительному плану, в 19:45 лидеры стран-участниц "нормандского формата" пообщаются со СМИ.

После завершения "нормандской встречи" должен пройти двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В понедельник, 9 декабря, в Париже запланированы переговоры по Украине в рамках "нормандской встречи".

6 декабря Владимир Зеленский выступил в прямом эфире на политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где рассказал о своих планах на саммите.

Стало известно, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

8 декабря, в Париже был озвучен окончательный график саммита в "нормандском формате".

OBOZREVATEL собрал все, что нужно знать накануне исторического события.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!