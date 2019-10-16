В Панаме возбудили уголовное дело за ложь против Порошенко

Прокуратурой Панамы начато уголовное производство против лиц, подающих ложную информацию о пятом президенте Украины, лидере партии "Европейская солидарность" Петре Порошенко.

Об этом сообщил на пресс-конференции его адвокат Илья Новиков. Он отметил, что производство по заявлению адвокатов Порошенко было зарегистрировано 13 октября. Оно касается совершения преступления, предусмотренного статьей № 384 УК Панамы "за представление заведомо ложного заявления о совершении уголовного правонарушения".

"Мы настаиваем на том, что решение принято панамской прокуратурой верно, что оно является обоснованным. И, в принципе, это неплохой пример для Государственного бюро расследований Украины, потому что в этой ситуации панамская прокуратура разобралась за два месяца, а ГБР то такого сроку не хватает", – подчеркнул Новиков.

Петр Порошенко prm.ua

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань, в свою очередь, отметил, что правоохранительные органы другой страны гораздо быстрее смогли разобраться в том, что против пятого президента подают ложную информацию.

"Дальняя Панама довольно быстро дала надлежащую оценку тем россказням, которые пишут о Порошенко. Мы очень надеемся, что наши панамские коллеги, скорее даже чем мы здесь, справятся с тем, чтобы привлечь к установленной панамским законом ответственности за заведомо ложное сообщение о преступлении, за клевету, за распространение фейк-ньюз так называемых. Насколько мы поняли наших коллег – эти вещи являются уголовно наказуемыми в Панаме", – сказал Головань.

Он также добавил: "Здесь не очень хорошо выглядит украинская правоохранительная система, которая уже несколько месяцев продолжает толочь воду в ступе из этих абсолютно пустых, рассматривая и "расследуя" в кавычках эти абсолютно пустые заявления. В Украине есть чиновники, которые сидят в офисе президента , которые называют заявителя своим многолетним другом, а также в интервью поддерживают и делают замечания, что в его заявлениях "является что-то по ДЕЛУ".

"Мы тоже, здесь в Украине, поставили вопрос о привлечении к ответственности лиц за заведомо ложное сообщение о преступлении. Было соответствующее производство возбуждено, было молниеносно оно закрыто следователями Нацполиции. Украинская правоохранительная система из причин политических, по причинам предвзятости и неправового характера, выглядит не хорошо по сравнению с правоохранительной системой Панамы", – подчеркнул Головань.

Как писал OBOZREVATEL, адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Голован заявил, что директор ГБР Романа Трубу допросят в суде, из-за нападения на Порошенко у здания ГБР 25 июля.

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