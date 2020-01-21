"В отставку!" Томенко прошелся по "малоимущему" министру образования

Министр образования Анна Новосад должна уйти в отставку после заявления, что ей не хватает зарплаты в 36 тыс. грн, чтобы думать о будущем и завести ребенка.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV украинский политик и общественный деятель Николай Томенко, комментируя скандалы с зарплатами членов Кабмина.

Как подчеркнул Томенко, "не может министр, который ничего не сделал в жизни, жить на 36-40 тыс. грн, когда вся система образования живет от 5-6 тыс. грн".

"Я профессор нескольких университетов, я знаю реальные зарплаты в киевских вузах. В среднем по стране преподаватель с кандидатской степенью от 12 до 17 тыс. грн получает. Учитель в Киеве – 7-8 тыс. грн. И такое сморозила министр образования... В нормальных странах она бы уже не занимала эту должность. Если бы я был премьер-министром, она бы уже сегодня написала заявление", – заявил он.

Политик также напомнил, что в Украине "есть заслуженные люди, учителя и преподаватели с пенсией 2-4 тыс. грн".

"Они что – не люди? Может им от детей и внуков отказаться, что не могут содержать? Это переходит какие-то моральные вещи. На такие вещи должна быть реакция, по моему мнению – однозначно отставка", – отметил он.

Анна Новосад 112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

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