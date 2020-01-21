"В отставку!" Томенко прошелся по "малоимущему" министру образования

Министр образования Анна Новосад должна уйти в отставку после заявления, что ей не хватает зарплаты в 36 тыс. грн, чтобы думать о будущем и завести ребенка.
Такое мнение высказал в эфире ObozTV украинский политик и общественный деятель Николай Томенко, комментируя скандалы с зарплатами членов Кабмина.
Как подчеркнул Томенко, "не может министр, который ничего не сделал в жизни, жить на 36-40 тыс. грн, когда вся система образования живет от 5-6 тыс. грн".
"Я профессор нескольких университетов, я знаю реальные зарплаты в киевских вузах. В среднем по стране преподаватель с кандидатской степенью от 12 до 17 тыс. грн получает. Учитель в Киеве – 7-8 тыс. грн. И такое сморозила министр образования... В нормальных странах она бы уже не занимала эту должность. Если бы я был премьер-министром, она бы уже сегодня написала заявление", – заявил он.
Политик также напомнил, что в Украине "есть заслуженные люди, учителя и преподаватели с пенсией 2-4 тыс. грн".
"Они что – не люди? Может им от детей и внуков отказаться, что не могут содержать? Это переходит какие-то моральные вещи. На такие вещи должна быть реакция, по моему мнению – однозначно отставка", – отметил он.
Анна Новосад
112.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Министр юстиции Денис Малюська пожаловался на маленькую зарплату и заявил, что не сможет работать, если не будет зарабатывать как минимум 80 тыс. грн.
Министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов пожаловался на низкую заработную плату, заявив, что должен получать от $5000 до $10 000. Министр указал, что зарплаты, которые сейчас существуют в Кабмине, "толкают на коррупцию".
Премьер-министр Алексей Гончарук поддержал инициативу относительно повышения зарплат членам правительства. В Кабмине подняли минимальный оклад, который будут получать украинские топ-чиновники.
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