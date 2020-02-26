Полетели головы? Раде предложили уволить министра Малюську. Фото

Народным депутатам предложили уволить Дениса Малюську с должности министра юстиции.

Проект постановления №3129 был зарегистрирован на сайте Верховной Рады в среду, 26 февраля.

Инициатором выступил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Михаил Папиев. Самого текста на сайте парламента нет, однако указано, что его уже передали на рассмотрение руководства.

Отметим, Малюська запомнился украинцам своими курьезными снимками из рабочего кабинета. Так, он фотографировался под столом, сидя на нем, а также стоя на руках у стены.

Денис Малюська Facebook Малюськи

Как писал OBOZREVATEL, недавно премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сейчас рассматривается вариант с отставкой всего Кабинета министров. При этом слухи о своем возможном увольнении он опроверг.

При этом в СМИ активно обсуждается вариант с назначением бизнесмена Сергея Тигипко на пост премьера, с которым ведутся переговоры. Президент Владимир Зеленский подтвердил накануне, что встречался с ним.

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