Полетели головы? Раде предложили уволить министра Малюську. Фото

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26 февраля • обновлено в 22:52
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В ОПЗЖ предложили Раде уволить министра Малюську

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Народным депутатам предложили уволить Дениса Малюську с должности министра юстиции.

Проект постановления №3129 был зарегистрирован на сайте Верховной Рады в среду, 26 февраля.

Инициатором выступил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Михаил Папиев. Самого текста на сайте парламента нет, однако указано, что его уже передали на рассмотрение руководства.

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Отметим, Малюська запомнился украинцам своими курьезными снимками из рабочего кабинета. Так, он фотографировался под столом, сидя на нем, а также стоя на руках у стены.

Денис Малюська

Денис Малюська

Facebook Малюськи

Как писал OBOZREVATEL, недавно премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сейчас рассматривается вариант с отставкой всего Кабинета министров. При этом слухи о своем возможном увольнении он опроверг.

При этом в СМИ активно обсуждается вариант с назначением бизнесмена Сергея Тигипко на пост премьера, с которым ведутся переговоры. Президент Владимир Зеленский подтвердил накануне, что встречался с ним.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Михаил Папиев Денис Малюська
Место
Украина Киев
Теги
"Оппозиционная платформа - За жизнь" Кабинет министров Украины Министерство юстиции Украины
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