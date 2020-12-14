В ОПЗЖ обвинили власть в попытке назначить главу Запорожского облсовета

Власть пыталась назначить представителя "Слуги народа" Виталия Боговина главой Запорожского областного совета, но он не набрал необходимого количества голосов.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Там обвинили партию "Слуга народа" в "дерибане на местах". Депутаты напомнили, что большинство голосов избирателей в Запорожье получила их политическая сила.

"Но местные марионетки власти и олигархов при помощи запугивания и скупки депутатов облсовета сколотили картель для дележа власти в области. В результате власть выдвинула на должность главы областного совета провалившего работу в области Боговина", – подчеркнули в партии.

Как утверждают политики, ради голосования за главу ОГА якобы привезли даже больных коронавирусом депутатов, а одного из них, как сказано в сообщении, доставили в зал из реанимации на скорой.

В пресс-службе рассказали, что депутатам якобы выдали номера, которые те должны были вписать в бюллетени для тайного голосования, чтобы "контролировать это тайное голосование". Однако "схему" раскрыли депутаты от оппозиции.

Соответственно, как пишут в ОПЗЖ, кандидат получил лишь несколько голосов, которые были правильно оформлены. Так, по их мнению, Боговин потерял право претендовать на пост председателя областного совета.

"Мы требуем от правоохранительных органов дать правовую оценку фактам махинаций и нарушения закона при голосовании на выборах председателя Запорожского областного совета", – резюмировали в политсиле.