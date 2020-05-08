В Офисе президента Украины надеются, что через некоторое время Грузия вернет в Киев своего посла, отозванного из-за назначения Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.

Как рассказал высокопоставленный источник ZN.UA в ОПУ, Украина не будет предпринимать зеркальные действия и отзывать посла Игоря Долгова из Грузии.

В ОПУ надеются, что Грузия вернет посла

"Решение грузинской стороны носит эмоциональный характер. Это был выстрел себе в ногу", – прокомментировал он решение Тбилиси отозвать для консультаций посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе.

По словам источника, в Киеве далеки от мысли, что грузинская сторона выполнит звучавшие ранее угрозы разорвать дипотношения.

"Это блеф… Мы не раз четко говорили грузинской стороне: вы преувеличиваете роль этого человека в Украине. Отношения Украины и Грузии куда шире и богаче и они не должны зависеть от фактора Михеила Саакашвили", – заявил собеседник издания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Грузия отозвала посла Теймураза Шарашенидзе из Киева для консультаций из-за назначения Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.

Позже МИД Грузии опубликовал полное заявление из-за скандала с назначением Саакашвили.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Киев не будет отзывать своего посла в Грузии.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Саакашвили – гражданин Украины, и ни одна страна мира не может указывать, можно или нет назначать его на ту или иную должность.

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