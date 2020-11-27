В ОПУ озвучили планы о втором сроке президентства Зеленского

В Офисе президента Украины допустили, что глава государства Владимир Зеленский может пойти на второй президентский срок.

Об этом в интервью "Гордону" рассказал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко. По его словам, одного срока мало, чтобы "отстроить" Украину.

"Если у президента будет такое решение, он его озвучит. Да, на пресс-конференции президент действительно сказал, что одного срока мало в силу объективных причин, а не из-за того, что он решил или не решил идти на второй срок", – сказал он.

По словам Тимошенко, пока в ОП не обсуждали второй срок Зеленского.

"Действительно, для того, чтобы отстроить страну, один срок – это небольшой период, потому что его объективно не хватает. Мы это не обсуждаем, потому что нам, честно говоря, на обсуждение второго срока и какие будут президентские выборы, нет времени сейчас", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что второго срока президентства Владимира Зеленского не будет.