В ОПУ оправдали позднюю реакцию Зеленского на убийство медика на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский не виноват в запоздалой реакции на убийство украинского медика на Донбассе в зоне ООС.
Об этом в интервью "Радіо Свобода" рассказал советник главы Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк. Ответственность за задержку в оперативной реакции Подоляк взял на себя.
"Это недоработка не президента, а недоработка как раз тех структур, которыми я занимаюсь. Это, по сути, – моя недоработка, если уж на то пошло", – сказал он.
По словам Подоляка, задержка с ответом была также связана с тем, что не было достоверной информации в день убийства военного.
"Президент в этот же день (13 июля – Ред.) вызвал к себе инфраструктурных людей (в частности, начальника Генштаба и профильного заместителя Офиса президента) и отправил их туда, чтобы получить оттуда информацию", – добавил советник.
Также он назвал ненормальным явление, когда международная общественность реагирует на событие внутри Украины быстрее, чем глава государства.
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