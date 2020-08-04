В ОПУ оправдали позднюю реакцию Зеленского на убийство медика на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не виноват в запоздалой реакции на убийство украинского медика на Донбассе в зоне ООС.

Об этом в интервью "Радіо Свобода" рассказал советник главы Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк. Ответственность за задержку в оперативной реакции Подоляк взял на себя.

"Это недоработка не президента, а недоработка как раз тех структур, которыми я занимаюсь. Это, по сути, – моя недоработка, если уж на то пошло", – сказал он.

По словам Подоляка, задержка с ответом была также связана с тем, что не было достоверной информации в день убийства военного.

"Президент в этот же день (13 июля – Ред.) вызвал к себе инфраструктурных людей (в частности, начальника Генштаба и профильного заместителя Офиса президента) и отправил их туда, чтобы получить оттуда информацию", – добавил советник.

Также он назвал ненормальным явление, когда международная общественность реагирует на событие внутри Украины быстрее, чем глава государства.

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