В ОПУ объяснили госпитализацию Зеленского в "Феофанию"
Президента Владимира Зеленского и главу ОПУ Андрея Ермака разместили в изолированные палаты больницы "Феофания", откуда они могут вести работу.
Как пояснил советник главы ОП Михаил Подоляк, Зеленского госпитализировали, чтобы не обустраивать специальное помещение в резиденции, передает "РБК-Украина".
"Это стандартная протокольная процедура. Было принято решение не делать заново коммуникационную комнату в резиденции, а просто воспользоваться готовой в больнице. Потому было принято решение и он (президент – Ред.) переехал туда… Так как в любом случае нужно минимум две недели находиться в специальном месте, то нужно чтобы был оборудован рабочий кабинет. В "Феофании" это было сделано изначально под такие ситуации. В резиденциях или, тем более, квартире Андрея Борисовича это нужно было делать заново, а смысл?", – сообщил он.
Также советник раскрыл детали о здоровье Зеленского.
"Иногда температура прыгает, но нет никаких признаков того, что ситуация ухудшается. Это синергия работы и наблюдения врачей", – отметил Подоляк.
Еще советник рассказал, что зараженный Ермак не прерывал рабочий процесс.
"Это же не ситуация, что ты заболел, два дня дома побыл, а потом приехал на работу. Ты обязан минимум две недели находиться на изоляции, а у тебя большой объем ежедневной оперативной работы, то есть тебе нужны ситуационные комнаты и так далее", – сообщил он.
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