В ОПУ готовят закон о наказании за прослушку чиновников, – Ермак

Офис президент Украины готовит проект закона, который будет предусматривать наказание за публикацию тайных разговоров чиновников.

Об этом в комментарии The Washington Post рассказал глава ОПУ Андрей Ермак. По его словам, такой закон необходимо для "защиты государственной безопасности".

"Это не нормально, когда кто-то записывает главу государства. И не важно кто совершил этот незаконный поступок, гражданин Украины по каким-то внутренним мотивам, или за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы", – отметил он.

Комментируя инцидент с пленками, где якобы записаны пятый президент Петр Порошенко и экс-вице-президент США Джо Байден, Ермак сказал, что появление таких записей "рассматривается, как прямое нарушение национальной безопасности нашей страны".

Напомним, что ранее Андрей Ермак заявил, что запись разговоров в Офисе президента Украины является ненормальной ситуацией и должна расследоваться правоохранителями.

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