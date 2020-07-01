В ОПУ готовят закон о наказании за прослушку чиновников, – Ермак
Андрей Ермак.
Офис президент Украины готовит проект закона, который будет предусматривать наказание за публикацию тайных разговоров чиновников.
Об этом в комментарии The Washington Post рассказал глава ОПУ Андрей Ермак. По его словам, такой закон необходимо для "защиты государственной безопасности".
"Это не нормально, когда кто-то записывает главу государства. И не важно кто совершил этот незаконный поступок, гражданин Украины по каким-то внутренним мотивам, или за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы", – отметил он.
Комментируя инцидент с пленками, где якобы записаны пятый президент Петр Порошенко и экс-вице-президент США Джо Байден, Ермак сказал, что появление таких записей "рассматривается, как прямое нарушение национальной безопасности нашей страны".
Напомним, что ранее Андрей Ермак заявил, что запись разговоров в Офисе президента Украины является ненормальной ситуацией и должна расследоваться правоохранителями.
Как сообщал OBOZREVATEL:
19 мая внефракционный нардеп Андрей Деркач обнародовал материалы, которые якобы получил от журналистов-расследователей. Файлы с якобы разговором Порошенко и Байдена датированы 2015-2016 годами.
Однако в партии "Европейская солидарность" заявили, что "пленки" не имеют под собой никаких оснований, но в них заинтересована Россия.
По мнению нардепов, эти аудиофрагменты созданы для дискредитации Украины и ее искусственного втягивания в американскую избирательную кампанию.
В штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена также отреагировали на "пленки Деркача", назвав их "полностью отредактированными".
Источники OBOZREVATEL в спецслужбах рассказали, что так называемые "пленки Деркача" о разговоре между Порошенко и Байденом могли быть слиты работниками Центрального разведывательного управления (ЦРУ).