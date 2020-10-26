В "Опоре" спрогнозировали, где проведут второй тур выборов

В большинстве крупных городов Украины, с численностью населения более 75 тысяч человек, вероятно, состоится второй тур выборов мэров.

Такое развитие событий после голосования 25 октября прогнозируют в неправительственной организации "Гражданская сеть "Опора". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", цитируя заявление на пресс-конференции в понедельник председателя правления сети Ольги Айвазовской.

"Мы видим, что есть большие перспективы организации повторного голосования в большинстве территориальных громад от 75 тыс. избирателей на должность городского головы", – сказала она.

Айвазовская также выразила убеждение, что местные выборы в Украине 25 октября состоялись и прошли в основном в соответствии с законодательством.

"В целом гражданская сеть определяет, что эти выборы были очень конкурентными, и состоялись преимущественно в соответствии с законодательством Украины", – добавила председатель "Опоры".

Как сообщал OBOZREVATEL, по предварительным данным, во многих городах действующие мэры показали весьма убедительный результат на местных выборах 25 октября. Однако из "миллионников" лишь главе Харькова Геннадию Кернесу удалось победить в первом туре.