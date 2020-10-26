В "Опоре" назвали большую ошибку местных выборов

Применение пропорциональной системы с открытыми списками на местных выборах громад до 10 тысяч человек, которые прошли 25 октября, было ошибкой.

Об этом заявила глава гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на пресс-конференции 26 октября. По ее мнению, части нарушений можно было бы избежать.

Речь идет, в частности, о процедурных нарушениях.

"Части нарушений, в частности процедурных, можно было избежать, если бы государство своевременно, а именно украинский парламент, приняли изменения в Избирательный кодекс. И все потенциальные участники избирательного процесса были бы в равных условиях. Большой ошибкой, о чем мы говорили неоднократно, было распространение пропорциональной системы с открытыми списками именно на местных выборах громады до 10 тыс избирателей", – сказала Айвазовская.

Она отметила, что эта система не соответствует задачам местного самоуправления и не способствует развитию партийных организаций на местах.

Напомним, местные выборы 25 октября впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября в Украине прошли выборы мэров и глав поселковых советов. Зафиксировано множество нарушений – вовремя не открылись участки, на местах для голосования происходили стычки, предпринимались попытки массового подкупа избирателей, бюллетени выносили из УИК.