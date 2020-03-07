В ОП заговорили о втором сроке для Зеленского: украинцы "захотят сами"

Первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов считает, что украинцы захотят избрать Владимира Зеленского еще на один срок.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает "Интерфакс". При этом Трофимов отметил, что узнать, каким будет решение президента, можно будет только через пять лет.

"Исключительно мое мнение, которое я хотел бы озвучить, что люди не захотят одной каденции Владимира Зеленского. Потому что это человек, который давно и успешно работает в своем направлении, в своем коллективе, в своей команде. Он так же подходит ко всем процессам, и мое мнение - это шанс для страны иметь такого руководителя. Люди захотят, чтобы он остался", – сказал Трофимов.

Владимир Зеленский ВВС

Как писал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу попыток президента Франции Эммануэля Макрона восстановить отношения с Россией.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!