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7 марта • обновлено в 15:37
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В ОП заговорили о втором сроке для Зеленского: украинцы "захотят сами"

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Первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов считает, что украинцы захотят избрать Владимира Зеленского еще на один срок.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает "Интерфакс". При этом Трофимов отметил, что узнать, каким будет решение президента, можно будет только через пять лет.

"Исключительно мое мнение, которое я хотел бы озвучить, что люди не захотят одной каденции Владимира Зеленского. Потому что это человек, который давно и успешно работает в своем направлении, в своем коллективе, в своей команде. Он так же подходит ко всем процессам, и мое мнение - это шанс для страны иметь такого руководителя. Люди захотят, чтобы он остался", – сказал Трофимов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

ВВС

Как писал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу попыток президента Франции Эммануэля Макрона восстановить отношения с Россией.

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Автор
Карина Бондаренко
Персоны
Сергей Трофимов Владимир Зеленский
Место
Украина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Если Зе не будет слушаться запад, то те быстренько организуют Майдан и отправят Зе в Израиль.
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0
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Однажды Зеленский зашел в секс-шоп и купил там рояль.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Зелёный Капут!
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