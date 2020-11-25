В ОП спустя день отреагировали на смерть воина ВСУ на Донбассе
В Офисе президента только на следующий день, 25 ноября, отреагировали на смерть от пули российского снайпера на Донбассе украинского защитника Вячеслава Минкина.
О том, что президент Владимир Зеленский выражает соболезнования родным воина, написала его пресс-служба. Об этом говорится на сайте главы государства.
В частности, в ОП анонсировали, что 26 ноября он примет участие в церемонии прощания с гендиректором КБ "Южное" Александром Дегтяревым, жизнь которого забрал коронавирус. В этой же информации президент вспомнил о погибшем во время режима "тишины" на Донбассе бойца ВСУ.
"Эта неделя принесла очень трагические новости. Вчера из-за осложнений, которые вызвал COVID-19, ушел из жизни генеральный директор КБ "Южное" Александр Дегтярев. А вечером пришло известие о том, что вражеский снайпер на Донбассе тяжело ранил нашего бойца – 31-летнего Вячеслава Минкина. К сожалению, спасти его не удалось. Я искренне сочувствую семьям, которые понесли невосполнимые потери", – передала пресс-служба слова Зеленского.
Как сообщал OBOZREVATEL:
24 ноября снайпер боевиков ранил украинского военного у Авдеевки на Донетчине – боец умер в больнице.
Погибшим оказался старший солдат 72-й ОМБр Вячеслав Минкин из Фастова.
24 ноября от последствий коронавирусной болезни умер Александр Дегтярев – генеральный директор Конструкторского бюро "Южное", головного предприятия ракетно-космической отрасли Украины.