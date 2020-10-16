В ОП рассказали, почему Зеленский решил спросить украинцев о каннабисе

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свою позицию относительно легализации каннабиса с медицинской целью.

Гарант отметил, что в таких странах, как США, Канада, Польша и Литва уже доступны лечебные препараты на основе каннабиса, но у нас в стране это полностью нелегально, передает пресс-служба ОПУ.

"Однако общественная дискуссия по каннабиса происходит и в Украине. И это справедливо. Мир меняется, и нам нужно своевременно делать выводы и вносить изменения в наш социальный договор… Аргументы сторонников этой идеи (легализации – Ред.) известны: конопли без наркотического эффекта могут использоваться как эффективное и легкое обезболивающее. Что особенно важно для людей с онкологическими заболеваниями, которые, пока каннабис остается нелегальным, вынуждены спасаться с помощью гораздо более тяжелых и опасных по последствиям для организма препаратов", – говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что применение медицинской марихуаны показало эффективность при депрессиях, посттравматическом стрессовом расстройстве, что является важным для военнослужащих, возвращается домой с войны.

"Активно используется группа препаратов и при ряде других тяжких состояний и заболеваний. По предварительным подсчетам, не менее двух миллионов украинцев нуждаются именно таких препаратов", – подчеркнул он.

Зеленский акцентировал, что речь идет только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелый системный боль, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство, в том числе и после фронта.

"Аргументы оппонентов этой идеи также известны. Они отмечают, что под видом медицинских препаратов могут распространяться и наркотические вещества. Но эффективным является то государство, которое нивелирует риски и использует с пользой для народа все возможности, которые существуют", – отмечено в информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский озвучил окончательный список вопросов в день выборов.