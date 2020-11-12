В ОП рассказали, как Зеленский "спас безвиз" с Евросоюзом

Президент Украины Владимир Зеленский не допустил потери Украиной безвизового режима с Европейским Союзом после резонансного решения Конституционного Суда благодаря быстрым и решительным действиям.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства со ссылкой на слова заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы в эфире Радио НВ. Он сказал, что следующие шаги теперь должна сделать Верховная Рада.

По словам Жовквы, после принятия скандального решения КС 27 октября в ОП звонили и обращались встревоженные западные партнеры.

"Партнеры могли ожидать всевозможных странных решений КС, но явно не такого и не в таком масштабе", – отметил Жовква.

Он добавил, что в тот же день Зеленский собрал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, после которого подготовил и внес в ВР законопроект, который позволит решить кризис. Именно благодаря этому, по словам Жовквы, удалось снять угрозу для безвиза.

Также он напомнил, что по результатам заседания СНБО правительство приняло решение о восстановлении публичного доступа к электронным декларациям.

Замглавы ОП подчеркнул, что "горячую фазу напряжения", связанного с угрозой приостановления безвизового режима с ЕС, удалось снять.

Жовква отметил, что президент сделал все от него зависящее, и дальше должны действовать народные депутаты.

Он также сообщил, что сейчас парламентарии вместе с экспертами Венецианской комиссии и представителями Министерства юстиции обсуждают оптимальный вариант выхода из кризиса, к которому привело решение КС от 27 октября.

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