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23 марта • обновлено в 16:42
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В ОП провалили доставку тестов на коронавирус из Китая: получено 250 тысяч, вместо 10 миллионов

5.5т
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Из Китая в Украину прибыло 25 тысяч экспресс-тестов на выявление коронавируса вместо анонсированных 10 миллионов

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Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Facebook. "Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики", – сказано в сообщении.

Вместе с тем, ранее президент Зеленский сообщал о предстоящем прибытии в Украину 10 млн тестов из Китая. Кроме того, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, отвечающий в том числе за информационную политику администрации Зеленского, также сообщил о прибытии в Украину крупной партии тестов на коронавирус из Китая.

Скриншот

Скриншот

Однако в итоге вместо заявленного объема в страну прибыло всего 250 тысяч экспресс-тестов, которые, как известно, имеют большую погрешность.

Вместе с тем, в Украину из Китая поступило всего 521 тест-система для полимеразной цепной реакции (ПЦР), которых хватит на 50 тысяч исследований, сообщили в Центре общественного здоровья, передает "Украинская правда. Жизнь".

В учреждении добавили, что вскоре тесты будут распределены по регионам.

В ОП провалили доставку тестов на коронавирус из Китая: получено 250 тысяч, вместо 10 миллионов

Отметим, что адвокат Евгения Закревская, ссылаясь на государственного эксперта Министерства здравоохранения Украины Павла Паламарчука, заявила, что экспресс-тесты гораздо менее точны, чем тесты ПЦР. Они "видят" не вирус, а только антитела, которые начинают вырабатываться в организме на 5-6 день после появления симптомов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 марта, самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавируса.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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