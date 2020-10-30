В ОП призвали нардепов поддержать закон Зеленского о роспуске КСУ

В Офисе президента Украины заявили, что вопрос роспуска Конституционного суда зависит от Верховной Рады, которая должна взять на себя часть "серьезной политической ответственности".

Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк. По его словам, из-за решения КСУ о признании неконституционной статью об отмене наказания за недостоверное декларирование, Украина столкнулась с серьезным политическим кризисом. Однако, как заверил Подоляк, президент Владимир Зеленский сделал свою работу качественно и быстро – дал политико-правовую оценку событиям в КСУ и немедленно провел консультации в рамках СНБО.

"Дальше, по процедуре и логике все в руках народных депутатов. Им надо оценить риски, которые связанные с таким составом КСУ и тем более его провокативными решениями. И взять на себя часть серьезной политической ответственности", – отметил советник главы ОП.

По его словам, это крайне важно для стабильности государства и для быстрейшего выхода из кризиса, который в противном случае может превратиться в системный и обнулить в том числе любые личные карьерные перспективы самих депутатов.

"Полагаем, что адекватность преобладает в нынешнем политическом классе и особенно в депутатском корпусе. Ждем эффективного голосования по принципиальному законопроекту о тотальной перезагрузке КСУ", – добавил Подоляк.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить весь состав Конституционного суда из-за его решения отменить уголовную ответственность за ложь в декларациях. Соответствующий законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" главы государства зарегистрирован на сайте парламента.

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