В ОП объяснили, почему не наступил обещанный Зеленским мир через год после "нормандской встречи"
Украина продолжит работать над достижением мира на Донбассе, но Россия должна продемонстрировать прогресс в выполнении договоренностей.
Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в колонке "Путь к миру. Год усилий команды президента Зеленского" для интернет-издание "Украинская правда". Он подвел итоги года, который прошел после прошлой встречи в "нормандском формате".
По мнению Ермака, встреча в декабре 2019 года в Париже позволила освободить часть украинских узников из российского плена, а также договориться о режиме прекращения огня на Донбассе.
Он также напомнил о согласовании 4 новых участков разведения сил в начале сентября.
Глава ОП отметил, что Украина выполняет все свои обязательства ради установления мира, а вот Россия должна сделать еще определенные шаги.
Ермак сообщил, что несмотря на карантин, Украина с начала лета обеспечила работу всех пропускных пунктов, однако "другая сторона" преимущественно блокировала их.
Кроме того, Украина открыла два новых КПВВ на Луганщине. Но с другой стороны соответствующие пункты все еще не открыты.
Также по, словам Ермака, не выполнена договоренность лидеров четырех государств о полном допуске представителей ОБСЕ на временно оккупированную территорию.
Тем не менее, по мнению главы ОП, новая встреча в "нормандском формате" необходима среди прочего и для того, чтобы утвердить детальный план выполнения Минских соглашений.
"Потребность в проведении очередной встречи лидеров государств "нормандской четверки" точно существует", – подчеркнул Ермак.
Он также отметил, что год, прошедший со времени прошлого саммита, продемонстрировал настойчивость Украины в работе ради прекращения войны и возвращения мира.
"Не верьте всяким заявлениям в духе "все пропало", или что кто-то выходит из переговорного процесса, или же переговоры зашли в тупик – нет, переговоры продолжаются. Да, это непростые переговоры, бывает разное, но мы настойчиво продвигаемся вперед", – подчеркнул глава ОП.
Напомним, что "нормандский формат" появился в июне 2014 года после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины. На четырехсторонних переговорах главы МИД и лидеры Украины, России, Франции и Германии пытаются найти способы урегулирования конфликта на Донбассе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 декабря 2019 года лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в "нормандском формате" в Париже, по результатам которого было принято коммюнике касательно военного конфликта на Донбассе.
После встречи президенты четырех стран дали итоговую пресс-конференцию, на которой рассказали, чего удалось добиться за восемь часов переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам "нормандского саммита" удалось добиться шести поставленных целей без сдачи национальных интересов.
Детально ознакомиться с итогами саммита в "нормандском формате" можно в статье OBOZREVATEL о ключевых достигнутых договоренностях год назад.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что следующая встреча лидеров "нормандской четверки" в Берлине действительно может произойти до Нового года.
Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину Парижского саммита лидеров стран "нормандского формата" 9 декабря опубликовал в соцсети фото с президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.