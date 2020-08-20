В ОП объяснили отсутствие резкой реакции на события в Беларуси. Коллаж

В Офисе президента видят прямую связь между позицией Украины в отношении белорусского конфликта и действиями России на Донбассе.

Резкая реакция может обернуться очередной эскалацией на фронте и срывом мирных договоренностей, сообщили источники РБК-Украина в ОП.

Отмечается, что Украина находится в гораздо более уязвимой позиции, чем, например, Германия и Евросоюз.

"У нас с одной стороны – Донбасс, с другой – Крым, с третьей – Молдова с Приднестровьем, а на севере – больше тысячи километров границы с Беларусью. И во всех случаях мы имеем дело с одним геополитическим игроком – Россия же позиционирует себя как фактического "менеджера" ситуации в Беларуси. Потому мы можем позволить себе меньше, чем может ЕС", – рассказали в ОП.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какую угрозу для Украины несет ситуация в Беларуси.

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