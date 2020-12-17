В ОП назвали виновных в том, что Зеленский стал "разочарованием года"

В Офисе президента Украины обвинили "вчерашних лидеров и олигархические медиа" в том, что президент Владимир Зеленский стал разочарованием 2020 года по результатам опроса Центра Разумкова.

Как заявил в комментарии "Новому времени" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, разочарование – это субъективная категория.

По его словам, на самом деле президент принимает быстрые и эффективные решения, но сразу же "появляются легендарные вчерашние лидеры, олигархические медиа, которые не просто систематически – настойчиво рассказывают, что все "не так и все очень плохо".

Подоляк добавил, что они умышленно формируют у общества чувство проигрыша и безысходности, загоняя в состояние негатива и обреченности.

По мнению советника главы ОП, из-за влияния "олигархических медиа" и политических оппонентов президента общество становится равнодушным, или на первый план выходят "откровенно деструктивные ребята, цель которых – немедленные перевыборы".

"Владимир Александрович однозначно придерживается заявленных целей, независимо от негатива, который медийно модулируют оппоненты – обязательная трансформация старого государства, вывода государства из традиционного коррупционного формата, повышение его конкурентности... И именно поэтому он же является и политиком года уже второй год подряд", – подчеркнул Подоляк.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский стал разочарованием 2020 года для более 40% украинцев. В то же время он сохранил позицию лучшего политика года.