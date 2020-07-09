В ОП началась война компроматов: Зеленскому указали на провал в преследовании Порошенко

Президент Владимир Зеленский полностью политизировал всю правоохранительную деятельность и руководит системой правосудия в ручном режиме.

Об этом в Facebook написал главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов, комментируя заявление руководителя следственной группы Государственного бюро расследований Олега Корецкого о том, что ДБР оказывало давление на него в так называемых делах против пятого президента Петра Порошенко.

"Президент Зеленский раздал куски влияния в правоохранительных органах своим друзьям и бизнес-партнерам, и война на уничтожение, которую ведут между собой те, кто конкурирует за доступ к ушам Зеленского, разрывает власть изнутри. Порошенко для правоохранителей куда меньший враг, чем другие "слуги народа", – подчеркнул Бутусов.

По его убеждению, многие дела в правоохранительных органах открываются просто для отчетности, чтобы показать президенту лояльность и преданность, а не из-за реальных перспектив в расследовании, а Зеленский же управляет работой правоохранителей в ручном режиме.

"Ему кажется, что прямые команды кого надо закрыть и кого надо освободить – это его главная задача как президента. Действие рождает противодействие. Зеленскому надо решать, кто ему нужен во главе силовых структур – умные или послушные? Хотя судя по подоплеке скандала с Корецким, выбор уже сделан", – написал Бутусов.

Журналист рассказал, что Зеленский начал расследование о связях Корецкого и о том, кто передал ему дела по Порошенко. В тоже время, Офис президента, Генпрокуратуру и ГБР разрывает правоохранительный скандал, который обострил конфликт между ближайшими сотрудниками президента Ириной Венедиктовой, Александром Соколовым и Андреем Смирновым.

Бутусов уточнил, что Корецкий был доверенным лицом главы ГБР Романа Трубы, который назначил его в 2019-м на одну из ключевых должностей – и.о. начальника Первого управления организации досудебных расследований. После назначения в ГБР Ирины Венедиктовой, Корецкого понизили в статусе – он был назначен начальником Третьего отдела того же Первого управления. Это пост ему сохранил и действующий и.о. главы ГБР Александр Соколов.

"Венедиктова и Соколов заявили, что сохранение на должности начальника отдела лоббировал замглавы ОП Андрей Смирнов. Смирнов опровергает, говорит, что никого не лоббировал и своих людей в ГБР у него нет, а ответственность за действия своего начальника отдела несет само руководство ГБР, которое сохранило должность и полномочия Корецкому, а не кто-то еще", – пояснил Бутусов.

Скандал с признанием Корецкого в давлении ГБР Бутусом назвал "информационной и политической сенсацией".

В ОП началась война компроматов: Зеленскому указали на провал в преследовании Порошенко Facebook Юрия Бутусова

В ОП началась война компроматов: Зеленскому указали на провал в преследовании Порошенко Facebook Юрия Бутусова

В ОП началась война компроматов: Зеленскому указали на провал в преследовании Порошенко Facebook Юрия Бутусова

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