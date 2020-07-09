В ОП началась война компроматов: Зеленскому указали на провал в преследовании Порошенко
Зеленскому указали на провал в преследовании Порошенко.
Президент Владимир Зеленский полностью политизировал всю правоохранительную деятельность и руководит системой правосудия в ручном режиме.
Об этом в Facebook написал главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов, комментируя заявление руководителя следственной группы Государственного бюро расследований Олега Корецкого о том, что ДБР оказывало давление на него в так называемых делах против пятого президента Петра Порошенко.
"Президент Зеленский раздал куски влияния в правоохранительных органах своим друзьям и бизнес-партнерам, и война на уничтожение, которую ведут между собой те, кто конкурирует за доступ к ушам Зеленского, разрывает власть изнутри. Порошенко для правоохранителей куда меньший враг, чем другие "слуги народа", – подчеркнул Бутусов.
По его убеждению, многие дела в правоохранительных органах открываются просто для отчетности, чтобы показать президенту лояльность и преданность, а не из-за реальных перспектив в расследовании, а Зеленский же управляет работой правоохранителей в ручном режиме.
"Ему кажется, что прямые команды кого надо закрыть и кого надо освободить – это его главная задача как президента. Действие рождает противодействие. Зеленскому надо решать, кто ему нужен во главе силовых структур – умные или послушные? Хотя судя по подоплеке скандала с Корецким, выбор уже сделан", – написал Бутусов.
Журналист рассказал, что Зеленский начал расследование о связях Корецкого и о том, кто передал ему дела по Порошенко. В тоже время, Офис президента, Генпрокуратуру и ГБР разрывает правоохранительный скандал, который обострил конфликт между ближайшими сотрудниками президента Ириной Венедиктовой, Александром Соколовым и Андреем Смирновым.
Бутусов уточнил, что Корецкий был доверенным лицом главы ГБР Романа Трубы, который назначил его в 2019-м на одну из ключевых должностей – и.о. начальника Первого управления организации досудебных расследований. После назначения в ГБР Ирины Венедиктовой, Корецкого понизили в статусе – он был назначен начальником Третьего отдела того же Первого управления. Это пост ему сохранил и действующий и.о. главы ГБР Александр Соколов.
"Венедиктова и Соколов заявили, что сохранение на должности начальника отдела лоббировал замглавы ОП Андрей Смирнов. Смирнов опровергает, говорит, что никого не лоббировал и своих людей в ГБР у него нет, а ответственность за действия своего начальника отдела несет само руководство ГБР, которое сохранило должность и полномочия Корецкому, а не кто-то еще", – пояснил Бутусов.
Скандал с признанием Корецкого в давлении ГБР Бутусом назвал "информационной и политической сенсацией".
В ОП началась война компроматов: Зеленскому указали на провал в преследовании Порошенко Facebook Юрия Бутусова
В ОП началась война компроматов: Зеленскому указали на провал в преследовании Порошенко Facebook Юрия Бутусова
В ОП началась война компроматов: Зеленскому указали на провал в преследовании Порошенко Facebook Юрия Бутусова
Как сообщал OBOZREVATEL:
пятый президент Украины рассказал о том, что руководитель следственной группы ДБР Олег Корецкий, который возглавлял расследование, сообщил об отсутствии состава преступления и о том, что на него осуществлялось давление с целью продолжить политические преследования против Порошенко.
Также Корецкий заявил, что бывший адвокат Януковича, заместителя директора ГБР Александр Бабиков требовал от следователей вызывать на допросы пятого президента Украины Петра Порошенко, несмотря на то, что знал об отсутствии состава преступления в деле.