В ООН снова потребовали от России прекратить пытки в Крыму

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обнародовал новый доклад по ситуации с правами человека в оккупированном Россией Крыму.

В документе среди прочего содержится призыв к Москве прекратить пытки и задержания, призыв в российскую армию, снять запрет с Меджлиса, а также обеспечить образование на украинском языке, сообщила в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Генеральный секретарь ООН опубликовал новый доклад о ситуации с правами человека в Крыму, в котором содержатся конкретные требования к России без дипломатических эвфемизмов", – написала она.

Так, Кремль призвали прекратить задержания; пытки; насильственные исчезновения; обеспечить свободу слова и вероисповедания; снять запрет с Меджлиса.

Также Россия должна обеспечить образование на украинском языке; прекратить призыв украинцев в Вооруженные силы РФ; восстановить имущественные права лиц, лишенных прав собственности в результате "национализации"; прекратить перемещение лиц, проживающих в Крыму.

"Все это станет частью новой резолюции Генеральной ассамблеи ООН по Крыму", – подчеркнула Джапарова.

Twitter Эмине Джапаровой.

Twitter Эмине Джапаровой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля Антониу Гутерреш обнародовал второй доклад по ситуации в оккупированном Крыму. В нем также говорилось о пытках, нарушении прав задержанных, военном призыве в ВС РФ.