"В ООН есть своя агентура Кремля!" Новоназначенный посол Украины в США сделал первое заявление

Бывший постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций, а ныне новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол страны в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, – это скрытые или открытые агенты ФСБ РФ.

При этом он добавил, что со сменой власти в стране приоритеты внешней политики остаются неизменными, и в этом уже убедились зарубежные партнеры Украины. Этим он поделился в интервью "Укринформу", подводя итоги работы украинской делегации в ООН в 2019 году.

"Это был год смены власти в Украине, полной ее перезагрузки... Наши партнеры выжидали, не понимая, какой будет политика нового президента и правительства. Пока не убедились, что приоритеты внешней политики остаются неизменными", – признался посол.

Владимир Ельченко

Ельченко подчеркнул, что этому способствовал и визит президента Украины Владимира Зеленского в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке осенью 2019-го. Что касается важных результатов года, посол выделил среди них принятие четвертой резолюции о соблюдении прав человека в Крыму, второй резолюции о милитаризации полуострова и частей Черного и Азовского морей.

"Так же второй год подряд в официальную повестку дня Генассамблеи был включен отдельный пункт о ситуации на оккупированных территориях Украины. А сейчас мы уже имеем немалый опыт, как такие резолюции готовить и продвигать. Ведь есть группа стран, на которые мы можем положиться, знаем, с кем и как работать", – отметил он.

Кроме этого, новоназначенный посол поделился мыслями о противостоянии Украины российской агрессии в дипломатическом поле.

"Российские кадры работают на спецслужбы России или, в более мягком варианте – на постпредство РФ. Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН", – отметил Ельченко.

По его словам, через 200-300 россиян, работающих в секретариате ООН, Россия скрыто влияет на работу этой международной организации.

"Время от времени, мы видим информацию о том, что какого-то сотрудника ООН из РФ американские спецслужбы попросили отъехать домой, то есть иногда их отлавливают. Россия имеет огромное влияние в ООН прежде всего как постоянный член Совета Безопасности. Кто-то ее уважает, а кто-то откровенно боится", – добавил посол.

Касаемо 20-23 стран, "которые голосуют в унисон с Россией против наших резолюций", то большинство из них, пояснил он, не на 100 процентов зависимы от нее.

"Или от поставок оружия, или от списания каких долгов, или российских вливаний, без каких экономика не будет работать. К таким странам относятся Никарагуа, Куба, Венесуэла в Латинской Америке. Бурунди, Судан – в Африке. Мьянма, Камбоджа – в Азии" – подытожил Ельченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский указом №91 /2019 назначил Владимира Ельченко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США.

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