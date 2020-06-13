В Офисе Зеленского вспышка COVID-19 –​​​​​​​ СМИ

Политика 13:28, 13.06.2020 Обновлено: 13:35, 13.06.2020

В Офисе президента Украины, а также в Управлении государственной охраны зафиксирована вспышка коронавируса (COVID-19).

Как сообщает "Страна" со ссылкой на свои источники, коронавирусом заразились министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и советник президента Украины Руслан Демченко.

Руслан Демченко и Алексей Резников

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